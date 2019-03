Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Von-der-Reck-Straße/ Handfester Streit unter Zuwanderern führt zu Polizeieinsatz

Coesfeld (ots)

Ein Streit über die Zurückzahlung eines geliehenen Geldbetrages ist am Mittwochnachmittag, 06.03.2019 um 16.38 Uhr auf der Von-der-Reck-Straße in Nottuln eskaliert. Zwei Zuwanderer aus Nottuln (38 und 40 Jahre) schlugen aufeinander ein. Zeugen informierten die Polizei. Nach ersten Angaben sollte einer der Beteiligten eine Schusswaffe gezeigt haben. Daher sperrten Polizisten den Gefahrenbereich und nahmen Kontakt zu den beiden Nottulnern auf. Bei der Durchsuchung der beiden Personen und der Nahe gelegenen Wohnung des einen Mannes fanden die Polizisten keine Schusswaffe. In der Wohnung befanden sich lediglich Platzpatronen und der Leuchtkörperaufsatz für eine Gaspistole. Beides stellten die Beamten sicher und nahmen die beiden Männer zwecks erkennungsdienstlicher Behandlung mit zur Polizeiwache nach Dülmen. Nach Abschluss der ersten Ermittlungen wurden beide entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

