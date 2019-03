Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen/ Karnevalsbilanz der Polizei

Coesfeld (ots)

Die Karnevalsfeiern in den insgesamt drei Festzelten am Samstagabend (02.03.2019) in Olfen schätzt die Einsatzleiterin der Polizei insgesamt als friedlich ein, obwohl es unter den Feiernden in sechs Fällen zu körperlichen Auseinandersetzungen kam. Über 4.000 Menschen hatten den Karneval gefeiert. Neben den drei Körperverletzungen und drei gefährlichen Körperverletzungen fertigten die Polizisten sieben weitere Anzeigen wegen Sachbeschädigung (2), Widerstand (2), Beleidigung (2) und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Ein 19-jähriger Dattelner war zusammen mit seinem gleichaltrigen Freund aus Bochum auf einem Motorroller unterwegs. Er missachtete die Anhaltezeichen eines Polizisten. Als er kurz darauf an der Funnenkampstraße erneut der Polizeistreife begegnete, fuhr er auf die Haltzeichen gebenden Beamten zu. Diese sprangen beiseite. Der Dattelner fuhr gegen den Bordstein und stürzte. Er blieb, wie sein Sozius, der ohne Helm fuhr, unverletzt. Es stellte sich jedoch heraus, dass der Motorroller nicht versichert war und nicht Eigentum des Dattelners war. Zudem war der 19-Jährige alkoholisiert. Die Polizisten veranlassten eine Blutprobe und stellten den Führerschein des Dattelners sowie den Motorroller sicher.

