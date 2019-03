Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Eversumer Straße

Geparkter BMW beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein schwarzer 3-er BMW war in der Zeit von Sonntag, 10.30 Uhr, bis Montag, 08.40 Uhr, ordnungsgemäß in einer Parkbucht an der Eversumer Straße abgestellt. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte vermutlich im Vorbeifahren den BMW. Er entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Personen, die Angaben zu dem Unfall machen können werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930, zu melden.

