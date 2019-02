Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Telgenkamp/ Einbruch in Autowerkstatt

Coesfeld (ots)

Wahrscheinlich in der Nacht zum Mittwoch (20. Februar) sind Unbekannte in die Werkstatt eines Autohauses am Telgenkamp in Dülmen eingebrochen. Die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt und waren so ins Gebäude gelangt. Ihre Beute: Werkzeug im Wert von mehreren Hundert Euro. Tatzeitraum: zwischen Dienstagabend, 18 Uhr, und Mittwochmorgen, 7.45 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 02594/7930

