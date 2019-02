Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, B525

Verkehrsbehinderungen am Dienstag, 19.02.19

Coesfeld (ots)

Am Dienstag, 19.02.19, ab 09.00 Uhr, müssen sie auf der B525 mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Im Bereich zwischen der K46 ( Borkener Straße) und der L581 (Rekener Straße) verunfallte am Montag, 18.02.19, kurz nach 02.00 Uhr, ein LKW. Zur Bergung des verunfallten LKW muss die B525 teilweise in Richtung Gescher gesperrt werden. Die genaue Verkehrsregelung wird am morgigen Tage festgelegt und anschließend bekannt gegeben. Es wird damit gerechnet, dass die Bergung ca. 3-4 Stunden dauern wird. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten den Bereich weiträumig zu umfahren bzw. zu meiden.

