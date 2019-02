Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Daruper Straße

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstagabend zwischen 18:05 und 18:20 Uhr einen auf dem EDEKA-Parkplatz geparkten grauen VW Passat. Die Beschädigungen befinden sich an der Fahrertür. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort ohne seinen Anschlusspflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594-7930, zu melden.

