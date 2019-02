Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Bernhard-von-Galen-Straße

Scheibe mit Gullideckel eingeworfen - Gulliherkunft ermittelt

Coesfeld (ots)

Inzwischen konnte die Polizei die Herkunft des bei dem Einbruch in ein Computergeschäft an der Bernhard-von-Galen-Straße in Coesfeld verwendeten Gullideckel klären. Die Täter haben ihn an der Ecke Karlstraße/ Laurentiusstraße in Coesfeld mitgenommen. Insofern werden auch Zeugen gesucht, die dort verdächtige Beobachtungen, möglicherweise im Zusammenhang mit einem weißen Mercedes, gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

Ursprungsmeldung: Coesfeld, Bernhard-von-Galen-Straße / Scheibe mit Gullideckel eingeworfen

Coesfeld Unbekannte schlugen am Freitag (8. Februar) zwischen 2.05 Uhr und 2.13 Uhr mit einem Notfallhammer und einem Gullideckel die Scheibe der Eingangstür eines Computergeschäftes in Coesfeld ein. Hierdurch gelangten sie ins Gebäude. Ein Anwohner bemerkte die Täter, woraufhin diese mit einem weißen Mercedes flüchteten. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht abschließend geklärt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000EUR.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

- schwarzer Pulli mit weißer Kapuze und schwarzem Schriftzug - jugendliche Stimmen - sprachen akzentfrei deutsch

Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld entgegen: 02541/140

