POL-COE: Coesfeld, Süringstraße/ Ladendieb mit Messer bewaffnet

Coesfeld (ots) - Am Montag, 19.11.2018 erregte gegen 11.20 Uhr ein Unbekannter die Aufmerksamkeit eines 35-jährigen Verkäufers in einem Sportgeschäft an der Süringstraße in Coesfeld. Der Unbekannte führte eine größere Plastikeinkaufstasche mit und ging ziestrebig in die Laufsportabteilung. Als der Verkäufer auf ihn zukam, ging der Unbekannte zügig in Richtung Süringstraße und fing dort an zu rennen. Der Verkäufer lief dem Unbekannten über die Poststraße in Richtung Kupferstraße hinterher, bis dieser einen silbernen Gegenstand an der Hüfte aufblitzen ließ und dem Verkäufer zurief, dass der wegbleiben solle. Er habe ein Messer dabei. Der Verkäufer kehrte ins Geschäft zurück und informierte die Polizei. Die sofortige Fahndung blieb ohne Erfolg. Im Geschäft bemerkte der Verkäufer das Fehlen von einem Paar Laufschuhe der Marke Nike. Bei dem Unbekannten handelt es sich um einen ca. 35 Jahre alten mann von schlanker Statur mit einer Größe von ca. 175 cm. Er trug eine dunkelgraue Wollmütze, eine hellgraue Jogginghose und ein rotes Sweatshirt mit beiger Weste. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell