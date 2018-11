Coesfeld (ots) - Zwei verletzte Autofahrer forderte der Zusammenstoß von zwei Autos auf der B474 am Mittwoch, gegen 08.30 Uhr. Ein 71-jähriger Bocholter befuhr mit seinem Auto die K19 aus Richtung Börnste kommend. Zur gleichen Zeit befuhr ein 21-jähriger Mann aus Möhnesee die B474 in Richtung Coesfeld. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich beide Autofahrer. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10000 Euro.

