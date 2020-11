POL-LG: ++ Festnahme nach Durchsuchungen von mehreren Wohnungen und Schrebergarten - Ermittlungen gegen drei Beteiligte wegen gewerbsmäßigen Drogenhandels - 32-Jähriger dem Haftrichter vorgeführt ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüchow-Dannenberg

Samtgemeinde Elbtalaue/Dannenberg/Hitzacker - Festnahme nach Durchsuchungen von mehreren Wohnungen und Schrebergarten - Ermittlungen gegen drei Beteiligte wegen gewerbsmäßigen Drogenhandels - 32-Jähriger dem Haftrichter vorgeführt

Wegen gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Handelns mit Betäubungsmitteln konnten Ermittler des Kriminalermittlungsdienstes Lüchow in den Nachmittagsstunden des 16.11.20 den Haupttäter, einen 32-Jährigen, vorläufig festnehmen. Im Verlauf des 16.11.20 hatte die Ermittler einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Lüneburg in einer anderen Ermittlungssache für die Wohnung des Mannes in der Samtgemeinde Elbtalaue vollstreckt. Bei der Suche nach einem Mobiltelefon stießen die Ermittler auf nicht unerhebliche Mengen von Betäubungsmitteln. In der Folge gerieten neben dem 32-Jährigen auch eine 31-Jährige sowie ein 52-Jähriger in das Visier der Ermittler, so dass neben einer weiteren Wohnung auch ein Schrebergarten in Absprache mit dem Amtsgericht durchsucht wurde. Die Beamten stellten Cannabis, Amphetamine, Tabletten sowie mehrere tausend Euro Bargeld sicher. Der 32-Jährige, der bereits in der Vergangenheit wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten war, wird am heutigen Tage dem Haftrichter vorgeführt.

