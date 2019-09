Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Einbrecher festgenommen - "alter Bekannter" ++ Drogenkontrollen nach GOA-Party ++ mit Reh kollidiert - Kleinkraftradfahrer stürzt ++ Apfelbäume gefällt ++ mit Pkw überschlagen - schwer verletzt

Lüneburg (ots)

Presse - 23.09.2019 ++

Lüneburg

Lüneburg - Einbrecher festgenommen - "alter Bekannter"

Ein 43-Jähriger wurde am Sonntag vorläufig festgenommen, nachdem er von einem Zeugen dabei beobachtet wurde, wie er am 22.09.19, gegen 13.05 Uhr, in den Keller eines Wohnhauses im Wilschenbrucher Weg einbrach. Eine Polizeistreife konnte den polizeilich "gut" bekannten Tatverdächtigen noch am Tatort vorläufig festnehmen. In seiner Kleidung wurden u.a. mehrere Uhren aufgefunden, die er aus dem Haus mitgenommen hatte. Es wird derzeit geprüft, ob der Tatverdächtige auch für weitere Einbrüche in Lüneburg - ein Haus in der Curiostraße am 20.09.19 bzw. einen Kellerraum in der Straße Bei der Ratsmühle im Laufe des Wochenendes - in Frage kommt. Der amtsbekannte 43-Jährige befindet sich erst seit wenigen Tagen wieder auf freiem Fuß. Er hatte zuvor eine Haftstrafe verbüßt, zu welcher er als Folge diverser Einbrüche verurteilt worden war. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg wurde der tatverdächtige am 23.09.19 einer Haftrichterin am Amtsgericht Lüneburg vorgeführt, die Haftbefehl erließ.

Westergellersen - Pkw gestohlen

Zwischen dem 21.09.19, 19.00 Uhr, und dem 22.09.19, 11.00 Uhr, stahlen unbekannte Täter einen roten Renault Twingo von einem Grundstück im Wetzer Weg. An dem bereits 15 Jahre alten Pkw befanden sich die Kennzeichen LG - JO 170. Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel.: 04131/66388, entgegen.

Lüneburg - Unbekannte stehlen Motorrad

Eine schwarze Ducatti 1199 Panigale haben unbekannte Täter zwischen dem 21.09.19, 20.00 Uhr, und dem 22.09.19, 12.00 Uhr, in der Straße Am Venusberg entwendet. An dem Motorrad befand sich zur Tatzeit das Kennzeichen HH - DI 68. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - versuchter Einbruch in Lebensmitteldiscounter

Drei bislang unbekannte Täter haben am 22.09.19, zwischen 19.15 und 19.20 Uhr versucht, die Eingangstür zu einem Lebensmitteldiscounter in der Willy-Brandt-Straße gewaltsam zu öffnen. Die Täter richteten zwar Sachschaden von mehreren hundert Euro an, gelangten jedoch nicht in das Geschäft hinein. Das Trio, es handelte sich um zwei Männer und eine Frau, flüchtete auf Fahrrädern vom Tatort.

Dahlenburg, OT Dumstorf - Drogenkontrollen nach GOA-Party

Vom 21. auf den 22.09.19 fand auf einer Lichtung eines Waldstücks in der Nähe von Dumstorf eine Goa-Party statt. Aufgrund der lauten Musik gab es Beschwerden von Anwohnern, was zu mehreren Polizeieinsätzen bei der Goa-Party führte. Gegen die drei Veranstalter im Alter von 20, 27 und 32 Jahren werden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Im Rahmen von Verkehrskontrollen wurden mehrere Pkw in Dumstorf kontrolliert. Am Sonntagabend wurde eine 36-Jährige angehalten, die mit ihrem VW fuhr, obwohl sie, wie ein Urintest bewies, unter dem Einfluss von Amphetamin, Meth-Amphetamin und THC stand. Im Pkw der 36-Jährigen befanden sich Mitfahrer im Alter von 38, 39 und 42 Jahren sowie eine 40-Jährige. Alle drei Mitfahrer sowie die VW-Fahrerin führten kleine Mengen Marihuana, Amphetamin bzw. Meth-Amphetamin mit, welche sichergestellt wurden. Bereits am 22.09.19, gegen 01.00 Uhr, wurde ein 41-Jähriger angehalten und kontrolliert, der ebenfalls mit einem VW unterwegs war, obwohl er unter dem Einfluss von Amphetamin stand. Gegen die Betroffenen wurden Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Scheibe eingeschlagen - Pkw durchwühlt

Unbekannte Täter schlugen eine Seitenscheibe eines VW Golf ein, der in der Zeit vom 21.09.19, 22.00 Uhr bis zum 22.09.19, 10.00 Uhr, auf einem Parkplatz in der Straße Bei der Keulahütte abgestellt war. Die Täter durchwühlten u.a. im Pkw befindliche Taschen, entwendet wurde nach ersten Ermittlungen jedoch nichts. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - volltrunken unterwegs - Führerschein beschlagnahmt

Gegen einen 33-Jährigen hat die Polizei am Abend des 22.09.19 ein Strafverfahren eingeleitet, da er im dringenden Verdacht steht gegen 20.55 Uhr mit einem Pkw Daimler die Marcus-Heinemann-Straße befahren zu haben, obwohl er erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Der Daimler-Fahrer sprach eine Polizeistreife an, die gerade dabei war einen Sachverhalt aufzunehmen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,29 Promille. Der 33-Jährige wurde mit zur Polizeiwache genommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Da der 33-Jährige sich zunehmend aggressiv verhielt und sowohl die Polizeibeamten als auch den Arzt, der die Blutprobe entnahm beleidigte, erhielt er nach Ende der Maßnahmen einen Platzverweis für die Polizeiwache. Der 33-Järhiegkehrte jedoch mehrfach zurück, sodass er schließlich bleiben durfte - im Polizeigewahrsam, so er seinen Rausch ausschlafen konnte.

Lüneburg - Pedelec gestohlen

Am 22.09.19, zwischen 08.20 und 16.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein weißes Pedelec Pegasus, welches auf einem Innenhof in der Straße Am Stintmarkt abgestellt war. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - mit Reh kollidiert - Kleinkraftradfahrer stürzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 17 Jahre alter Fahrer eines Kleinkraftrads 125ccm KTM in den Abendstunden des 22.09.19 bei einer Kollision mit einem Rehwild auf der Bundesstraße 248. Das Tier hatte gegen 19:45 Uhr die Fahrbahn gekreuzt, so dass es zur Kollision kam. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von gut 4000 Euro.

Lüchow - Kleinkraftradfahrer stürzt - leicht verletzt

Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers stürzte ein 17 Jahre alter Fahrer eines Kleinkraftrads Yamaha 125ccm in den Morgenstunden des 23.09.19 auf der Bundesstraße 493. Der Jugendliche erlitt Verletzungen und wurde gegen 06:45 Uhr mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Salzwedel gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro.

Lemgow, OT. Schweskau - Quad gestohlen

Ein nichtzugelassenes Quad stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 16. bis 22.09.19 aus einer unverschlossenen Scheune in der Lindenallee. Die Ermittlungen zu dem Verbleib des Quads - Farbe silber/weiß - dauern an. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Waddeweitz, OT. Kukate - Apfelbäume gefällt

Zwei Apfelbäume im Bereich Kukate zwischen der Kreisstraße 18 und Kukate fällten Unbekannte in den Morgenstunden des 22.09.19. Es entstand ein Schaden von gut 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Bienenbüttel - mit Pkw überschlagen - schwer verletzt

Zum Teil schwere Verletzungen erlitten ein 23 Jahre alter Fahrer eines Pkw BMW sowie seine 20 Jahre alte Beifahrerin in den späten Nachmittagsstunden des 22.09.19 auf der Bundesstraße 4. Der Pkw BMW war gegen 17:30 Uhr aus ungeklärter Ursache zwischen Bienenbüttel und Jelmstorf nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, überschlug sich und kam auf dem Seitenstreifen quer zum Liegen. Es entstand ein Schaden von mehr als 12.000 Euro.

Uelzen - "aufgefahren"

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Abendstunden des 22.09.19 auf der Bundesstraße 4 im Bereich des Kreisverkehrs - Blaue Lagune. Ein 22 Jahre alter Fahrer eines Pkw Audi hatte gegen 21:00 Uhr zu spät bemerkt, dass ein vor ihm fahrender Pkw VW verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr trotz Vollbremsung auf den Audi auf. Der 22-Jährige, sein 23 Jahre alter Beifahrer und der 69 Jahre alte Fahrer des Pkw VW erlitten leichte Verletzungen. Eine 75 Jahre alte Beifahrer im VW erlitt schwere Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 9000 Euro.

Bad Bodenteich - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 33 Jahre alten Fahrer eines Pkw Skoda Roomster aus Hannover stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 23.09.19 in der Neustädter Straße. Bei der Kontrolle des Fahrers gegen 01:00 Uhr stellten die Beamten im Fahrzeug Marihuanageruch und bei dem Fahrer den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest verlief positiv. Parallel stellten die Beamten einen Joint fest. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Uelzen - Spiegelglas zerstört

Das Spiegelglas des Außenspiegels eines auf einem Parkplatz in der Alewinstraße abgestellten Pkw VW Golf zerstörten Vandalen in den Nachtstunden zum 22.09.19. Es entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell