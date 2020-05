Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Zunächst Unbekannte dringen in Apensener Kirche und Schreibwarengeschäft ein - zwei mutmaßliche Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Stade (ots)

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der vergangenen Nacht zwischen 01:20 h und 01:45 h in Apensen in der Stader Straße nach dem Aufhebeln einer Seitentür in das Innere der dortigen Kirche eingedrungen.

Anschließend haben der oder die Täter dann die Holzkiste mit der Kollekte entwendet und diese außerhalb der Kirche zerstört und zurückgelassen.

Ob und wieviel Bargeld dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht fest.

Kurz vor dieser Tat haben zunächst unbekannte Täter in der Buxtehuder Straße die Scheibe eines dortigen Schreibwarengeschäfts eingeschlagen und konnten so in das Innere einsteigen. Hier wurden diverse Tabakwaren erbeutet mit denen sich die Einbrecher dann nach Zeugenaussagen in Richtung Kirche entfernt hatten.

Mehrere Streifenwagen wurden umgehend nach Apensen entsandt und die eingesetzten Beamten konnten dann dort in unmittelbarer Nähe der Kirche hinter einer Steinmauer drei verdächtige Personen entdeckt werden, die auf Ansprache durch die Polizei zunächst sofort in Richtung Schulstraße flüchteten.

Im Rahmen der weiteren Fahndung konnten dann gegen 03:30 h zwei mutmaßliche Tatverdächtige im Alter von 19 und 20 Jahren aus Buxtehude und Apensen in der Buxtehuder Straße angetroffen, kontrolliert und schließlich vorläufig festgenommen werden.

Die beiden jungen Männer wurden in den Buxtehuder Polizeigewahrsam eingeliefert und mussten sich hier heute erkennungsdienstlichen Maßnahmen und ersten Vernehmungen unterziehen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mussten beide wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Die Ermittlungen in der Sache dauern weiter an.

Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell