Bispingen / Soltau (ots) - Am Freitag, dem 07.09.2018, ereigneten sich auf der L 212 kurz hintereinander zwei schwere Verkehrsunfälle. Bereits am frühen Nachmittag übersieht ein 69-Jähriger Fahrzeugführer in Höhe der Ortschaft Hörpel einen aus Richtung Bispingen kommenden vorfahrtsberechtigten VW Golf. Es kommt zwischen beiden Fahrzeugen zum Zusammenstoß, wobei sich der verursachende Fahrzeugführer leicht und die Insassen des VW Golf zum Teil schwer verletzen. Noch während der Aufräumarbeiten an der Unfallstelle wird ein weiterer Verkehrsunfall unweit der Unfallstelle gemeldet. Zwischen den Ortschaften Hörpel und Volkwardingen ist ein 22-jähriger Fahrzeugführer eines Audi von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Ersthelfer konnten den jungen Mann aus dem Fahrzeugwrack befreien und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte betreuen. Der junge Mann aus Schneverdingen kam mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen, in ein naheliegendes Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen war der kurze Blick auf das Handy ursächlich für diesen Unfall.

Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang nochmal eindringlich auf das Verbot der Benutzung eines Handys während der Fahrt hinweisen.

Vor diesem Hintergrund wurden am Wochenende auch zielgerichtete Kontrollen in und um Soltau durchgeführt. Dabei wurden 15 Fahrzeugführer festgestellt, denen in erster Linie die Gefahren der Handybenutzung am Steuer aufgezeigt wurden. Ganz nebenbei erwartet sie ein Bußgeld von 100 Euro und ein Punkt in der sogenannten "Verkehrssünderdatei" in Flensburg.

