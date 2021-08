Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Betrunken auf Pkw aufgefahren

Egestorf (ots)

Auf der L 213, von Schätzendorf kommend, kam es am am Montag (23.08.2021), in Höhe des Ortseingangs Egestorf, zu einem Verkehrsunfall. Eine 58-jährige Frau, die mit ihrem Audi-Cabrio gerade in den Ort einfahren wollte und dazu die Geschwindigkeit reduzierte, wurde von dem ihr folgenden 41-jährigen Mann zu spät bemerkt. Er fuhr nahezu ungebremst mit seinem Audi auf den Wagen der 58-Jährigen auf. Die Fahrerin des Cabrios wurde dabei verletzt. Sie kam vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der 41-Jährige sowie sein 37-jähriger Beifahrer erlitten durch den Aufprall leichte Prellungen.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 41-Jährige stark alkoholisiert war. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von rund 1,6 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Der Schaden an den beiden Pkw wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.

