Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Fahrräder gestohlen und auf Gleise geworfen ++ Seevetal/Meckelfeld - Einbruch in Einfamilienhaus ++ Rosengarten/A1 - Auffahrunfall am Stauende

Buchholz (ots)

Fahrräder gestohlen und auf Gleise geworfen

Am Sonntagabend (22.8.2021), gegen 23:30 Uhr, meldete ein Zeuge mehrere Jugendliche, die Fahrräder vom Fahrradstand am Bahnhof entwenden und auf die Gleise werfen würden. Als die erste Streifenwagenbesatzung am Bahnhof eintraf, liefen drei junge Männer quer über die Gleise davon. Der Bahnverkehr wurde daraufhin umgehend unterbrochen. Nach kurzer Verfolgung konnten die drei 18-jährigen von den Beamten ergriffen werden. Sie stritten ab, etwas mit den Fahrrädern zu tun zu haben. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen Diebstahls und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Durch die Polizei wurden drei Fahrräder sichergestellt, die zum Teil beschädigt auf den Gleisen lagen. Dabei handelt es sich um zwei Trekkingräder der Marken "Morazan" und "Pionier" sowie um ein Kinder-Mountainbike der Marke "Prince".

Bereits in der Nacht zu Samstag (21.08.2021) stellten die Beamten ein schwarzes Klapprad der Marke "Cyco" bei einem 22-jährigen Mann sicher. Dieser hatte alkoholisiert mehrere Passanten im Rathauspark belästigt und bei der Überprüfung angegeben, das Rad zuvor in Buchholz entwendet zu haben.

Die Polizei sucht nun die rechtmäßigen Eigentümer der sichergestellten Räder. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04181 2850. Ein Foto ist in der digitalen Pressemappe zum Download eingestellt.

Seevetal/Meckelfeld - Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit zwischen Freitag (20.08.2021), 16:30 Uhr und Sonntag, 15:30 Uhr, sind Diebe in ein Einfamilienhaus an der Straße Zum großen Ahren eingebrochen. Die Täter hatten hierzu ein Fenster eingeschlagen und anschließend die Zimmer des Hauses durchsucht. Ob sie dabei auch Beute machten, ist noch unbekannt.

Rosengarten/A1 - Auffahrunfall am Stauende

Ein 43-jähriger Mann hat am Sonntag, gegen 11:50 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der Autobahn in Fahrtrichtung Hamburg verursacht. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens staute sich der Verkehr. Der 43-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Audi auf den bereits stehenden Opel eines 81-jährigen Mannes auf. Hierbei wurde die 80-jährige Beifahrerin im Opel leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 20.000 EUR.

