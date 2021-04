Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Sozia stürzte von Motorrad ++ Winsen - Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter gefahren

Egestorf/Schätzendorf (ots)

Sozia stürzte von Motorrad

Am Sonntag (25.04.2021), gegen 17.35 Uhr, kam es auf der L 213, zwischen Schätzendorf und Nindorf, zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Motorradfahrer, der zusammen mit einer 17-Jährigen in Richtung Nindorf auf der Landesstraße unterwegs war, beschleunigte, nach eigenen Angaben, am Ortsausgang seine Maschine, um einen Pkw zu überholen. Dabei verlor die 17-jährige Sozia den Halt und fiel auf die Fahrbahn. Sie verletzte sich und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Winsen - Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter gefahren

Am Sonntagabend überprüften Polizeibeamte einen 19-Jährigen, der um 23.10 Uhr mit einem E-Scooter auf dem Geestwiesenweg unterwegs war. Bei der Kontrolle zeigte der Heranwachsende körperliche Auffälligkeiten, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Dazu befragt, räumte er ein, zuvor Marihuana konsumiert zu haben. In seinen Taschen fanden die Beamten entsprechende Betäubungsmittel und stellten sie sicher. Ein Arzt entnahm dem 19-Jährigen eine Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

