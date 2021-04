Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zigarettenautomat aufgebrochen ++ Winsen/Luhdorf - Vorfahrt missachtet ++ Neu Wulmstorf/Rade - Holztransporter überladen

Buchholz (ots)

Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Nacht zu Montag (12.04.2021) haben Unbekannte am Reiherstieg einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. In der Zeit zwischen 22 und 08 Uhr sägten sie zunächst einen Querriegel auf und brachen anschließend die Tür aus der Halterung, um an die Tabakwaren zu gelangen. Der Gesamtschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Winsen/Luhdorf - Vorfahrt missachtet

Auf der L 234 kam es am Montagmorgen (12.04.2021) zu einem Verkehrsunfall. Gegen 09.30 Uhr wollte ein 72-jähriger Mann mit einem VW Golf von der L 215 nach links in die L 234, in Fahrtrichtung Winsen einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 31-jährigen Frau, die mit ihrem Renault auf der L 234 in Richtung Salzhausen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Glücklicherweise blieben beide Beteiligte unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 9000 Euro.

Neu Wulmstorf/Rade - Holztransporter überladen

Am Montag, gegen 11.40 Uhr, fiel Beamten der Autobahnpolizei Winsen ein Konvoi mit drei Sattelzügen, die mit Stammholz beladen waren, auf. Da die Bereifung bereits stark durchgewalkt erschien, wurden alle drei Sattelzüge zu einer Fahrzeugwaage umgeleitet und hinsichtlich möglicher Überladung überprüft. Es stellte sich heraus, dass die Holztransporter mit 46, 48 und 51 Tonnen Gesamtgewicht jeweils deutlich überladen waren. Den drei Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt, entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

