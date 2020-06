Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Vertrauen ausgenutzt? Polizei sucht Eigentümer zweier Haustürschlüssel

Seevetal/Maschen (ots)

Die Polizei in Seevetal ermittelt gegen eine 40-jährige Frau wegen Diebstahls. Die Frau arbeitete als Reinigungskraft in einem Privathaushalt. Als dort immer wieder Schmuck und Bargeld verschwand, erstatteten die Geschädigten Anzeige. Durch die Polizei wurde Anfang Juni präpariertes Bargeld in der Wohnung deponiert. Nachdem die Frau wieder ihrer Arbeit nachgegangen war, fehlte tatsächlich ein präparierter 50-Euro-Schein aus einem Portemonnaie. Dieser wurde unmittelbar nach der Tat bei der 40-Jährigen aufgefunden.

Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchung stellten die Beamten auch zwei Haustürschlüssel mit markanten Schlüsselanhängern sicher (s. Foto). Zur Herkunft der Schlüssel macht die Beschuldigte keine Angaben. Die Beamten gehen davon aus, dass es sich um Schlüssel für weitere Putzstellen handelt. Möglicherweise hat die Frau auch dort das Vertrauen der Auftraggeber missbraucht und während ihrer Tätigkeit Dinge entwendet.

Wer seinen Schlüssel wiedererkennt oder Hinweise zur Herkunft geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

