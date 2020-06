Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mit Quad überschlagen - Schwer verletzte Fahrerin +++ Balkontür eingeworfen - Terrassentür aufgehebelt +++ Scheibe eingeschlagen - Werkzeug geklaut +++ Dieseldiebe auf der A261

Rosengarten (ots)

Mit Quad überschlagen - Schwer verletzte Fahrerin

Auf einem unbefestigten Feldweg nahe Eickstüve war am Montag-Nachmittag eine 24-jährige Harmstorferin wohl zu schnell unterwegs. Sie kam auf Grund unangepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und überschlug sich mitsamt ihres Quads. Sie wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 3.500 EUR.

+++

Balkontür eingeworfen - Terrassentür aufgehebelt

Meckelfeld/Buchholz. Im Zeitraum von Sonntag 17.30 Uhr und Montag 05.30 Uhr haben Unbekannte in der Meckelfelder Glockenstraße mit einem Pflasterstein die Balkontür eines Mehrfamilienhauses eingeworfen und sind in das Haus eingestiegen. Die Täter erbeuteten Bargeld und flüchteten dann.

In Buchholz sind Einbrecher zwischen Samstag- und Montag-Mittag im Rapsweg in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Nachdem sie an mehreren Türen gehebelt hatten, gelangten sie in das Haus und durchsuchten alle Räume. Was genau geklaut wurde, ist noch nicht bekannt. Die Täter entkamen.

Zeugen, die zu den genannten Zeiten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz zu melden: 04181/2850.

+++

Scheibe eingeschlagen - Werkzeug geklaut

Neu Wulmstorf. Im Zeitraum vom frühen Freitag-Abend bis zum frühen Montag-Abend schlugen unbekannte Täter die Heckscheibe eines Nissan-Transporters in der Liliencronstraße ein und entwendeten daraus verschiedenes Elektrowerkzeug. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Maschen entgegen: 04105/6200

+++

Dieseldiebe auf der A261

Nenndorf. Von einem geparkten DAF-Sattelzug auf dem Autobahnparkplatz Rosengarten-West zapften Unbekannte zwischen Montag 16.30 Uhr und Dienstag 02.00 Uhr etwa 400 Liter Diesel ab. Der Schaden beträgt 456 EUR. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Winsen (Luhe) unter 04171/7960 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Meier

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104

Mobil: 0 160 / 972 710 15

Fax: 0 41 81 / 285 - 105

E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell