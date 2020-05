Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mähroboter aus Baumarkt gestohlen ++ Wulfsen - Radfahrerin übersehen

Tostedt (ots)

Mähroboter aus Baumarkt gestohlen

In der Nacht zu Donnerstag (14.05.2020) haben Diebe aus einem Baumarkt an der Friedrich-Vorwerk-Straße mehrere Mähroboter gestohlen. In der Zeit zwischen 20 und 08.30 Uhr schnitten die Täter zunächst den Zaun auf, um auf das Gelände zu gelangen. Dann hebelten sie zielstrebig eine Fensterscheibe aus der Verankerung, hinter der ein Regal mit Mährobotern stand. Ohne den Laden zu betreten, räumten die Täter diverse Kartons aus dem Regal und machten sich damit aus dem Staub. Der Gesamtschaden wird auf rund 13.000 Euro geschätzt.

Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04182 404270 bei der Polizei in Tostedt zu melden.

Wulfsen - Radfahrerin übersehen

In der Birkenstraße kam es am Donnerstag, gegen 14.20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 66-jähriger Mann wollte mit seinem Opel von der L 234 nach rechts in die Birkenstraße einbiegen. Dabei kollidierte er mit einer 22-jährigen Radfahrerin, die auf dem für sie linksseitigen Radweg in der Gegenrichtung unterwegs war. Die Frau wurde vermutlich durch einen in der Einmündung haltenden Pkw verdeckt, so dass der 66-Jährige sie zu spät bemerkte, als er in die Birkenstraße abbog. Die 22-Jährige prallte gegen die Windschutzscheibe und wurde in den Seitenraum geschleudert. Sie erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

