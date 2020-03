POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg vom 28.02.2020 - 01.03.2020

Polizeiinspektion Harburg

Landkreis Harburg - Einbrüche

Buchholz idN

Am Samstag, in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Kattenberge eingebrochen. Dazu begaben sich die Täter auf die rückwärtige Terrasse und schoben dort das Außenrollo vom Schlafzimmer hoch. Anschließend wurde das Fenster aufgehebelt, das Haus betreten und durchsucht. Die Täter konnten mit dem Diebesgut unerkannt flüchten.

Winsen (Luhe) / Brackel

Am Samstagabend, in der Zeit zwischen 20:45 Uhr und 21:15 Uhr, drangen mehrere Täter in eine Wohnung in der Bahnhofstraße ein. Noch während der Tatausführung wurden die Täter durch den zurückkehrenden Wohnungsinhaber überrascht. Diese ergriffen sofort die Flucht. Trotz einer kurzen Verfolgung durch weitere Zeugen und polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht mehr ergriffen werden.

Seevetal / Meckelfeld

Ebenfalls am Samstagabend wurde das Kellerfenster eines Einfamilienhauses in der Höpenstraße gewaltsam geöffnet. Dadurch gelangten die Täter in das Haus und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Mit dem Diebesgut konnten die Täter unerkannt vom Tatort flüchten.

Personen, die Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz unter 04181-2850 zu melden.

Buchholz idN - Drogenhandel

Am Freitagnachmittag beobachtete eine aufmerksame Anwohnerin in der Hamburger Straße einen Drogendeal und alarmierte daraufhin die Polizei. Die Beamten konnten die Dealer noch am Tatort antreffen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Personen und des Pkw konnten Drogen und Bargeld aufgefunden und beschlagnahmt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Buchholz idN - Körperverletzung

Am frühen Samstagmorgen gerieten zwei Männer in einer Bar in der Bremer Straße in Streit. Daraufhin entstand eine Rangelei in deren Verlauf das 24-jährige Opfer einen Faustschlag gegen den Kopf bekam. Das Opfer wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Buchholz gebracht. Sein Kontrahent hatte das Lokal bereits vorm Eintreffen der Polizei verlassen.

Tostedt - Hausfriedensbruch mit Ingewahrsamnahme

In den frühen Sonntagmorgenstunden wurde ein 45-jähriger Albaner mehrfach aus einem Lokal im Himmelsweg verwiesen, da dieser in Streit mit anderen Gästen geraten war und ein Küchenmesser bei sich hatte. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung konnte oder wollte dieser dem Hausrecht nicht nachkommen. Erst den alarmierten Beamten gelang es, den Mann der Örtlichkeit zu verweisen und ihm sein Messer abzunehmen. Dies führte jedoch dazu, dass der Streithahn derart aggressiv gegenüber den Polizeibeamten wurde, dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Dort konnte er seinen Rausch ausschlafen.

Seevetal / Maschen - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 17.01.2020, ereignete sich zwischen 11:10 Uhr und 11:40 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Seevetal (OT Maschen). Es wurde ein grauer Nissan X-Trail beschädigt, welcher dort geparkt war und Kratzspuren an der Fahrerseite aufwies. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Seevetal / Hörsten - Körperverletzung nach Faslamsumzug

Am 29.01.2020, gegen 18:15 Uhr, wurde der Polizei eine Schlägerei in Seevetal-Hörsten mitgeteilt. Nach dem dortigen Faslamsumzug gerieten mehrere junge Personen in Streit und schlugen sich. Die Polizei musste in diesem Zusammenhang drei Strafanzeigen wegen Körperverletzung aufnehmen.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Seevetal unter 04105 - 6200 entgegen.

Neu Wulmstorf - Einbruchdiebstahl aus Büro des Freibads

In der Zeit vom 28.02.2020; 17:00 Uhr, bis zum 29.02.2020; 12:30 Uhr, stiegen bislang unbekannte Täter in das Büro des Freibads Neu Wulmstorf ein. Dort entwendeten sie ein Wertgelass mit Eintrittskarten zum Freibad.

Hinweise nimmt die Polizeistation Neu Wulmstorf unter 040 - 33441990 entgegen.

A 39 / AS Handorf

Am Sonntagmorgen musste ein Rettungswagen, der die A39 in Richtung Winsen (Luhe) befuhr, notgedrungen auf dem Standstreifen halten. Im Rettungswagen befand sich ein 24-jähriger Mann aus Aserbaidschan, der zuvor in Lauenburg Opfer einer Schlägerei geworden war. Während der Fahrt zum Krankenhaus Winsen (Luhe) zog der Patient plötzlich ein Messer hervor. Die Rettungskräfte stoppten die Fahrt und begaben sich in Sicherheit. Der Patient irrte anschließend mit dem Messer über die Autobahn. Der Mann konnte wenig später durch die eingesetzten Polizeibeamten überwältigt und unter Polizeibegleitung in das Krankenhaus gebracht werden.

