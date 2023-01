Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Futtermittel LKW kippt auf der B3 um

Celle (ots)

Bleckmar - Am 17.01.2023, um 11:30 Uhr, kommt es zu einer folgenschweren Verkehrsunfallflucht. Ein 57-jähriger LKW Fahrer, welcher 3to Futtermittel geladen hat, fährt auf der B3 in Fahrtrichtung Bergen. Beim Einbiegen nach links in die Straße An Der Wassermühle, K70, wird der LKW von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer überholt. Der LKW Fahrer sieht noch rechtzeitig den Überholenden und längt seinen LKW ruckartig nach rechts um einer Kollision entgegen zu wirken. Dabei kommt der Anhänger ins Schwanken und kippt um. Der unbekannte überholende Verkehrsteilnehmer entfernt sich von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Für die Zeit der Bergung des LKW ist die B3 halbseitig gesperrt gewesen und der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Wer Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben kann oder Zeuge geworden ist, wendet sich an die Polizei in Bergen unter 05051/471660

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell