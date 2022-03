Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Faßberg

Wietze - Einbrecher unterwegs

Celle (ots)

Am Mittwoch und Donnerstag kam es jeweils in Faßberg und Wietze zu Einbrüchen in Wohnhäuser. In Faßberg ereignete sich die Tat vermutlich in der Nacht zu Donnerstag, während die Bewohner nicht zu Hause waren. Die Täter hebelten das Küchenfenster auf, drangen in den Bungalow im Erikaweg ein und durchwühlten die Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unbekannt. In Wietze drangen die Täter am Donnerstag gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Friedrich-Barenscheer-Weg ein und entwendeten Schmuck und Bargeld in vierstelliger Höhe. Die Tatzeit liegt zwischen 07:35 und 15:50 Uhr. Hinweise von Zeugen nehmen die jeweiligen Dienststellen in Faßberg (Telefon 05055/987060) und Wietze (Telefon 05146/986230) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell