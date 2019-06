Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Metalldiebstahl von Betriebsgelände

Nienhagen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gelangten unbekannte Täter auf die Betriebshöfe einer metallverarbeitenden Firma in Nienhagen in den Straßen Breite Horst und Im Nordfeld. Dort entwendeten sie Metallstücke und -abfälle im höheren Kilogrammbereich.

Hinweise bitte an die Polizei Wathlingen unter 05144-98660

