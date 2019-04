Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Einbruch in Kfz-Werkstatt

Celle (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Freitag (26.04.) gewaltsam Zutritt zu einer Kfz-Werkstatt in der Harburger Heerstraße. Sie gelangten in ein Büro sowie in einen Lagerraum und durchsuchten hier mehrere Behältnisse. Die Täter rissen einen Tresor mit Bargeld in dreistelliger Höhe aus der Wand und stahlen mehrere Schlüssel sowie Werkzeuge. Zeugen, denen in der Nacht zu Freitag in der Harburger Heerstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sollten sich bei der Polizei Celle unter Telefon 05141/277-215 melden.

