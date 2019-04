Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Junge Frau bei LiDL bestohlen

Wathlingen (ots)

Eine 35-Jährige aus Wathlingen erlebte beim Einkauf eine böse Überraschung an der Kasse. Der LiDL Markt war am zurückliegenden Dienstag gegen 16.00 Uhr gut besucht. Die 35-Jährige tätigte ihren Einkauf und deponierte hierzu ihre Einkaufstasche, in der sich auch ihre Geldbörse befand, im Einkaufswagen. Als sie ihren Einkauf bezahlen wollte, bemerkte sie, dass ihr Portemonnaie fehlt. Der Schaden liegt nach Auskunft der jungen Frau im dreistelligen Bereich. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, Taschen nicht unbeobachtet im Einkaufswagen abzulegen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wathlingen entgegen (05144/98660).

