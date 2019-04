Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Scheibe eines Supermarktes eingeschmissen

Hermannsburg (ots)

In Hermannsburg ist es im Verlauf des Wochenendes zu einem weiteren Einbruch in einen Supermarkt gekommen. Unbekannte warfen ein rückwärtiges Fenster eines Marktes in der Lotharstraße ein und verschafften sich so Zutritt zum Aufenthaltsraum. Anschließend wurden dort diverse Schließfächer aufgehebelt. Das Diebesgut ist derzeit noch nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Bergen unter Tel.: 05051/471660 entgegen.

