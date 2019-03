Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Taxi prallt auf geparkten Sattelzug

Bergen (ots)

In der Nacht zu Sonntag befuhr ein 57-jähriger Taxifahrer die Lange Straße in Bergen. Offenbar rechnete er aber nicht mit parkenden Fahrzeugen auf der Fahrbahn: Im Verlauf einer gut übersehbaren Strecke prallte er mit seinem Taxi (VW Touran) recht heftig gegen eine ordnungsgemäß abgestellte Sattelzugmaschine. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Während das Taxi total zerstört wurde, entstand an der Sattelzugmaschine nur geringer Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf mindestens EUR 15000,- beziffert.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

Leitstelle Zeder

Telefon: 05141/277-217

E-Mail: esdfa@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell