Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Betrunkener Mann hat Hunger und versucht Einbruch in Restaurant

Celle (ots)

Ein ungewöhnliches Szenario erwartete die Polizisten Samstagnacht nach einer Einbruchsmeldung in ein Restaurant. Eine Zeugin hatte einen unbekannten Mann in der Mittelstraße dabei beobachtet, als dieser sich an einem Fenster des Gastrobetriebs zu schaffen machte, und rief die Polizei. Als die Polizisten eintrafen, steckte nicht nur der Schraubendreher noch im Fensterrahmen, sondern der Einbrecher selbst saß am Tatort in einem Beet und rauchte. Neben ihm lag eine Brechstange. Der Verdächtige pustete über 1,9 Promille und gab nach anfänglichem Leugnen zu, dass er plötzlich unstillbaren Hunger verspürt habe. In der Hoffnung auf Nahrung habe er versucht, in das Restaurant einzudringen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten musste der 47-Jährige Celler die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Am nächsten Morgen wurde er auf freien Fuß gesetzt.

