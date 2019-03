Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Firmenfahrzeuge aufgebrochen

Celle (ots)

In der Nacht zu Mittwoch verschafften sich unbekannte Täter durch Einschlagen der Scheiben Zugang zu zwei Firmenfahrzeugen, die in der Hüttenstraße und im Tribunalgarten in Celle abgestellt waren. Entwendet wurde hochpreisiges Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro. Hinweise werden an die Polizei Celle unter der Telefonnummer 05141/277-0 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

Frank Hennecke

Telefon: 05141/277-301

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell