Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Einbruch in Bäckerei

Celle (ots)

In der Nacht zu Montag drangen unbekannte Einbrecher gewaltsam in eine Bäckerei in der Braunschweiger Heerstraße ein. Aus einem Büro entwendeten die Täter einen Wandtresor mit Pfandgeld in unbekannter Höhe. Die Tat wurde gegen 03:20 Uhr entdeckt. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sollten sich bei der Polizei in Celle unter Telefon 05141/77-215 melden.

