Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Doppel-Einbruch in Bäckereifiliale und Blumengeschäft

29342 Wienhausen (ots)

In der Zeit von Montag, 04.03.2019, Ladenschluss, bis zum Dienstagmorgen, gegen 05:00 Uhr, kam es in einer Bäckerei in der Hauptstraße in 29342 Wienhausen zu einem Einbruchsdiebstahl.

Der Täter brach hierbei die rückwärtige Holztür auf der Rückseite des Gebäudes auf und hebelte im Geschäft einen Einbautresor auf. Hieraus entwendete er die Einnahmen vom Vortag, einen mittleren dreistelligen Betrag.

Im gleichen Zusammenhang wurde der Einbruch in das neben der Bäckerei befindliche Blumengeschäft bekannt. In dieses war der Täter ebenfalls über den rückwärtigen Innenhof gelangt und über ein dortiges Fenster eingestiegen, nachdem er dieses aufgehebelt hatte.

Im Blumengeschäft zerstörte er ein Sparschwein, fand hier aber kein Bargeld.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wathlingen unter Telefon +49 5144 9866-0, oder der Polizei Lachendorf unter Telefon +49 5145 9716-0 zu melden. /koc

