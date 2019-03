Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Sachbeschädigung an Abrissbagger

Celle (ots)

An einer Baustelle im Nordwall beschädigten unbekannte Täter im Verlauf der vergangenen Nacht einen Bagger, so dass dieser für anstehende Abrissarbeiten eines Gebäudes nicht mehr eingesetzt werden konnte. Die Täter zerschnitten mehrere Leitungen und Kabel, so dass ein Schaden in vierstelliger Höhe entstand. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, bei der Polizei Celle anzurufen unter 05141/277-215.

