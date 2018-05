POL-CE: Celle - Radfahrerin bei Unfall verletzt

Celle (ots) -

Am frühen Mittwochmorgen, um 05:45 Uhr, befuhr eine 53 Jahre alte Radfahrerin die Straße Glockenheide und wollte an der grünen Ampel die Fuhrberger Landstraße übequeren. Eine 52 Jahre alte Fahrerin eines PKW Toyota kam ebenfalls aus der Glockenheide und übersah beim Abbiegen in die Fuhrberger Landstraße die querende Radfahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurde die Radfahrerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden.

