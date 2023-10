Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit verletztem Krad-Fahrer

Einbeck (ots)

Einbeck (rod)

Am Donnerstag, den 05.10.2023, kam es gegen 07:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, als ein 84 Jahre alter Dasseler mit seinem PKW von Kohnsen kommend auf der Vardeilser Landstraße in Richtung Hannoversche Straße fuhr und versuchte, nach links in Richtung B 3 abzubiegen. Dabei kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem in Richtung Einbeck auf der Hannoverschen Straße fahrenden Leichtkraftrad eines 15-jährigen Fahrers aus dem LK Holzminden. Der Kradfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste vor Ort medizinisch versorgt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell