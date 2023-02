POL-NOM: Wiederholt Pkw unter Drogeneinfluss geführt

Einbeck (ots) - Einbeck (pap) Am Freitag, 24.02.2023, gegen 00.30 Uhr, erhielt eine Funkstreife des Polizeikommissariats Einbeck einen Einsatz in die Schwammelwitzer Straße. Dort sollte es zu einer Alarmauslösung bei einem seit Kurzem dort ansässigen Fahrradgeschäft gekommen sein. Vor Ort konnte dann festgestellt werden, dass an einer Gebäudeseite ein Fenster offen stand, bei dem die Glasscheibe zersplittert war. ...

