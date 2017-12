POL-NOM: Böller beschädigt Briefkasten

Einbeck (ots) - Dassel -vo. OT Dietersen, Wannekamp 3, Sonntag, 24. Dezember 2017, 00.45 Uhr. In der Nacht wurde ein 53-jähriger Geschädigter in der Straße Wannekamp durch einen lauten Knall geweckt. Bei einer Nachschau entdeckte der Geschädigte, dass ein unbekannter Täter einen angezündeten Böller in den Briefkasten geworfen hatte. Durch die Explosion des Böllers wurde die Vorderseite des Briefkastens herausgerissen. Der Schaden wird mit ca. 50,- Euro angegeben.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim/Osterode

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell