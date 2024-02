POL-NI: Nienburg - 75-Jährige vermisst

Rinteln (ots) - (lb) Am Freitag, den 02.02.2024, gegen 07:25 Uhr, kam es in Deckbergen auf der Alten Heerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 38-Jährige Fahrzeugführerin aus Schaumburg musste mit ihrem VW Tiguan verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte ein dahinter fahrender LKW zu spät und kollidierte mit dem VW Tiguan. Es kam zum Auffahrunfall. Der Tiguan wurde an der linken Seite des Fahrzeughecks beschädigt. ...

