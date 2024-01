POL-NI: Zwei Pkw aufgebrochen

Nienburg (ots) - (Thi) Am Donnerstag, den 18.01.2024, kam es in Nienburg zu einem Diebstahl eines Einkaufskorbes aus einem Pkw. Die 57-jährige Fahrzeughalterin stellte ihren Mitsubishi gegen 18:55 Uhr auf dem Hinterhof-Parkplatz von Kolossa an der Leinstraße in Nienburg ab. Als sie gegen 19:45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine eingeschlagene Beifahrerscheibe und das Fehlen ihres Einkaufskorbes samt ...

