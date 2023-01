Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstagvormittag, 05.01.2023, an der Hansastraße Höhe Hausnummer 6 in Nienburg ereignete.

Ein geparkter weißer Seat Ibiza einer 30-jährigen Nienburgerin wurde im Zeitraum von 7.40 und 13.05 Uhr durch ein bislang unbekanntes, vermutlich gelbes Fahrzeug vorne links am Kotflügel, an der Stoßstange sowie am Außenspiegel beschädigt. Die Polizeibeamten stellten gelben Fremdlack an dem beschädigten Wagen fest. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Nienburg unter 05021/97780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell