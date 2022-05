POL-STH: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Rinteln (ots) - (mja) Auf dem Parkplatz an der Hartler Straße in Rinteln kommt es in der Nacht vom 06.05.2022 auf den 07.05.2022 durch bislang unbekannte Personen zu einer Sachbeschädigung an einem weißen Mercedes Sprinter. An dem Kfz werden beide Seitenspiegel abgerissen. Der Sachschaden wird auf ca. 300EUR geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450. Rückfragen bitte an: ...

mehr