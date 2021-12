Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Leitern an Zaun gestellt

Einbruchsversuch

Wietzen (ots)

(opp) Am Dienstagmorgen, gegen 00:38 Uhr, wurde die Alarmanlage eines landwirtschaftlichen Fachhandels in der Straße "Zum Herrenhassel" in Wietzen ausgelöst und rief so die Polizei sowie den Marktverantwortlichen auf den Plan. Vor Ort wurde festgestellt, dass zwei Leitern an einen Zaun angelehnt waren und der oder die Täter so in das alarmgesicherte Außengelände vorgedrungen waren. Offensichtlich wurde das Gelände alsbald hastig und ohne Diebesgut verlassen. Die Beamten der Markloher Polizeistation bitten um zeugenschaftliche Hinweise unter der Telefonnummer 05021/924060

