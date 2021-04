Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Eystrup - Gewächshaus fällt von Anhänger

Nienburg (ots)

(KEM) Beamte des Polizeikommissariats Hoya waren am Dienstag, 20.04.2021, bei einem Verkehrsunfall in Eystrup im Einsatz. Gegen 17.40 Uhr befuhr ein 25-jähriger Hoyaraner mit einem PKW mit Anhänger die B215 in Eystrup in Richtung Nienburg, als die Ladung des Anhängers, ein kleines Gewächshaus, nach hinten herunter auf die Fahrbahn fiel. Der dahinter mit einem PKW fahrende 58-jährige Nienburger konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr gegen das Gewächshaus, wodurch der PKW beschädigt und das Gewächshaus in den Wegeseitenraum geschleudert wurde. Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen hatte der 25-Jährige die Ladung nicht ausreichend gesichert. Die Polizei leitete im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme deshalb auch ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Nachdem der Führer des PKW-Anhänger-Gespanns das Gewächshaus wieder auf den Anhänger geladen und nunmehr mittels Spanngurten und einem zusätzlichen Netz gesichert hatte, durfte er seine Fahrt fortsetzen. Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt.

