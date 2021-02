Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Mofafahrer angetrunken

Bückeburg (ots)

(ma)

Ein 36jähriger Mofafahrer aus Bückeburg ist am Samstag gg. 18.15 Uhr von Beamten in der Steinberger Straße kontrolliert worden, der im Verdacht steht, das Fahrzeug von der Schillerstraße zu einem Supermarkt an der Steinberger Straße gefahren zu haben, obwohl eine Alkoholbeeinflussung bei dem 36jährigen festgestellt wurde.

Der vorläufige Promillewert lag nach Auswertung eines Atemalkoholtests bei 1,19.

Nach der Blutentnahme wurde das Mofa auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bückeburg sichergestellt, weil der Bückeburger widersprüchliche Angaben zur Verkehrstauglichkeit und Nutzung des Fahrzeuges machte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell