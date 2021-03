Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Sachbeschädigung in Löwensen

Bad Pyrmont (ots)

Am Mittwoch, dem 24.02.2021, ist es in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 22.00 Uhr am Sportplatz Löwensen, an dem dortigen Uhlenbrunnen, zu einer Sachbeschädigung gekommen. Hierbei sind unter anderem die Einfassung des Brunnens sowie eine Informationstafel zerstört worden. Laut Zeugenangaben sollen sich in der betreffenden Zeit drei Jugendliche, davon ein Mädchen, dort vor Ort aufgehalten haben. Das Mädchen soll dabei komplett schwarze Kleidung getragen und lange blonde Haare gehabt haben. Zu den beiden Jungen gibt es keine Beschreibung. Die Polizei Bad Pyrmont bittet weitere Zeugen sich unter der Telefonnummer 05281/9406-0 für sachdienliche Hinweise zu melden.

