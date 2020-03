Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Schwerverletzter Radfahrer nach Kollision mit Pkw

Delligsen (ots)

Am 12.03.20, gegen 11:45 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße B3 kurz hinter der Ortschaft Delligsen ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw.

Beim Überqueren der Bundesstraße im Bereich der Straße Dörshelf missachtete ein 75-jähriger Delligser auf dem Weg nach Wispenstein auf seinem Fahrrad den bevorrechtigten Verkehr und kollidierte mit einem in Richtung Alfeld fahrenden Pkw. Bei dem Zusammenstoß erlitt der ältere Mann Kopfverletzungen und wurde seitens des alarmierten Rettungsdienstes in das Klinikum nach Hildesheim transportiert. An dem Smart aus Lamspringe sowie dem Fahrrad entstanden Sachschäden (3000 Euro). Die Unfallaufnahme erfolgte von den Polizeibeamten der Station in Delligsen (05187/300460).

