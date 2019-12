POL-HM: Nachtrag zu Auftrag Nr. 3878954 vom 30.11.2019

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Am frühen Samstagnachmittag (30.11.2019) wurden in Stadtoldendorf im Rahmen eines Rettungseinsatzes zwei leblose Personen in einem Wohnhaus aufgefunden.

Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei den Verstorbenen um einen 48 Jahre alten Mann und dessen 47 Jahre alte Ehefrau handelt. Anhand der Spurenlage wird davon ausgegangen, dass der 48-Jährige zunächst seine Frau und im Anschluss sich selbst tötete.

Über die Hintergründe der Tat liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

