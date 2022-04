Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni) Am 28.04.2022, gegen 17:45 Uhr, parkt ein 58 jähriger Delligser seinen grauen BMW auf dem Parkplatz eines Geldinstitutes in der Straße "Burgfreiheit". Gegen 19:50 Uhr stellt er an seinem Pkw fest. Vermutlich ist sein Pkw beim Rangieren eines anderen Fahrzeuges beschädigt worden. Als der Delligser sein Fahrzeug auf dem Parkplatz abgestellt hat, parkte neben seinem Wagen ein goldfarbener Pkw mit HI Kennzeichen. Ob dieses Fahrzeug für den Schaden in Höhe von ca. 500 Euro als Verursacher in Frage kommt, steht nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05181-91160 entgegen.

