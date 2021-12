Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Vandalismus in Itzum

Hildesheim (ots)

Hildesheim - (th) In der Nacht vom Samstag auf Sonntag kam es in Hildesheim/Itzum zu mehreren Sachbeschädigungen. Im Dahlienstieg wurde ein Gartenzaum beschädigt. Mehrere Latten des Zaums wurden gewaltsam abgebrochen oder abgetreten und anschließend auf dem betroffenen Grundstück und der näheren Umgebung zurückgelassen In der St.-Georg-Straße wurde ein Postkasten der Deutschen Post von einer Hauswand abgerissen und in einen nahegelegenen Vorgarten geworfen. In der Straße Grie wurde offensichtlich gegen einen geparkten Pkw getreten und ein Scheibenwischer des Pkw abgebrochen. Die Tatzeit liegt nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Samstagabend 22:00 Uhr und 09:00 Uhr am Sonntagmorgen. Aufgrund der örtlichen Nähe ist von einem Täter bzw. einer Tätergruppe auszugehen. Hinweise nimmt die Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell