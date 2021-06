Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Katalysator entwendet

Hildesheim (ots)

Elze: In der Zeit vom 04.06.2021, 09:00 Uhr bis 08.06.21, 18:00 Uhr, wurde in Elze, Parkplatz Bahnhof, gegenüber dem Wertstoffhof in Elze, von einem blauen PKW Golf, der Katalysator abgebaut und entwendet. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Elze unter der Tel.Nr:05068/93030.

